Москвичи смогут принять участие в голосовании по выбору имени для медведицы из Якутии

Москва, 22 июля. Имя для белой медведицы, которую спасли в Якутии и перевели на реабилитацию в Московский зоопарк, выберут в ходе голосования.

Голосование проведут на портале «Активный гражданин», сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Медведице провели комплексный осмотр, остался только осмотр стоматолога. Поведение животного достаточно активное, медведица очень умна. Еще в первые дни нахождения в Московском зоопарке она осмотрела и проверила все возможные отверстия и заслонки, отметила Акулова.

Сотрудники зоопарка хотели бы, чтобы медведице досталось имя Томпа, так как нашли животное в Томпонском районе Якутии. По словам гендиректора зоопарка, животное реагирует на женский голос, что говорит о возможном содержании во дворе у людей.

Ранее представители зоопарка в Новосибирске опубликовали видео с купанием белого медведя. Пользователи Сети восхитились увиденными видеокадрами.