Судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры арестовали в Москве

Москва, 22 июля. Судмедэксперта, обвиняемого в служебном подлоге, отправили в СИЗО на два месяца по решению суда.

Специалист разбирался в причинах смерти замглавы столичного департамента культуры. Его нашли мертвым в Ялте в одной из съемных квартир. На теле покойного были ранения. Рядом с трупом лежала крупная сумма денег.

Правоохранители считают, что специалист совершил служебный подлог. По предварительным данным, в полицию обратилась супруга чиновника. Она не смогла смириться с заключением эксперта и сообщила, что такие результаты нанесли ей моральную травму. На время расследования фигурант уголовного дела заключен под стражу.