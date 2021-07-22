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Судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры арестовали в Москве

  /   Обновлено: 22 июля 2021 20:03
Происшествия
Судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры арестовали в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 июля. Судмедэксперта, обвиняемого в служебном подлоге, отправили в СИЗО на два месяца по решению суда.

Специалист разбирался в причинах смерти замглавы столичного департамента культуры. Его нашли мертвым в Ялте в одной из съемных квартир. На теле покойного были ранения. Рядом с трупом лежала крупная сумма денег.

Правоохранители считают, что специалист совершил служебный подлог. По предварительным данным, в полицию обратилась супруга чиновника. Она не смогла смириться с заключением эксперта и сообщила, что такие результаты нанесли ей моральную травму. На время расследования фигурант уголовного дела заключен под стражу.

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