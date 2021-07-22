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Суд в Москве рассмотрит жалобу на арест замначальника таможенного управления ФТС

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:39
Происшествия
Суд в Москве рассмотрит жалобу на арест замначальника таможенного управления ФТС
ПолитРоссия

Москва, 22 июля. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина.

Судебное заседание назначено на 3 августа 2021 года. Адвокат чиновника подал апелляцию на постановление Дорогомиловского районного суда о заключении его подзащитного под стражу, сообщает источник в правоохранительных органах.

Тогда Скрипкину избрали меру пресечения в виде ареста до 15 сентября 2021 года. Это решение и намерена оспорить сторона защиты замначальника Южного таможенного управления. Юрист просит в жалобе изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Александр Скрипкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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