ФАН выяснил подробности истории с «брошенными» в подмосковном погребе детьми

Москва, 22 июля. Компетентный источник ФАН выяснил подробности громкой истории в Подмосковье, где женщина нашла в погребе шесть якобы брошенных детей.

По словам собеседника агентства, о случае стало известно еще около десяти дней назад. Местные жители стали выкладывать видео в социальных сетях о неухоженных детях. Выяснилось, что несовершеннолетние родом из Москвы, там у них есть прописка и дом. При этом, как сообщает источник ФАН, никто из них не имеет претензий к матери, поэтому история слишком раздута в СМИ.

Мать детей вместе с ними уехала на лето к гражданскому супругу в Рузу. Все это время они проводили вместе. Собеседник ФАН подчеркнул, что семья действительно нуждается в финансах, однако ни о каких гаражах, подвалах и детях-маугли речи не идет. Дети посещают московские школы.

По данным источников в силовых кругах, такая волна негатива от жителей Рузы в сторону матери возникла из-за личной неприязни к ней. Они попытались ей насолить, публикуя в Сети различные видеозаписи.

Ранее сообщалось, что возраст детей составляет 6–16 лет. Владелица погреба утверждала, что их выгнала из дома мать. Женщина совершила такой поступок после того, как ее сожитель обвинил их в воровстве.