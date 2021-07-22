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СК настаивает на аресте судмедэксперта по делу о смерти чиновника в Москве
Происшествия
СК настаивает на аресте судмедэксперта по делу о смерти чиновника в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 22 июля. Следствие ходатайствовало перед судом об аресте судмедэксперта. Он давал заключение о причине смерти замглавы столичного департамента культуры.

Правоохранители считают, что специалист совершил служебный подлог. Его вызвали на допрос, а затем задержали.

Покойный чиновник снял в банкомате крупную сумму денег и отправился в Ялту. В одной их съемных квартир было обнаружено его тело с ранениями на руках и шее. На столе были бутылки со спиртным, почти 300 тысяч рублей лежали нетронутыми.

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