СК настаивает на аресте судмедэксперта по делу о смерти чиновника в Москве

Москва, 22 июля. Следствие ходатайствовало перед судом об аресте судмедэксперта. Он давал заключение о причине смерти замглавы столичного департамента культуры.

Правоохранители считают, что специалист совершил служебный подлог. Его вызвали на допрос, а затем задержали.

Покойный чиновник снял в банкомате крупную сумму денег и отправился в Ялту. В одной их съемных квартир было обнаружено его тело с ранениями на руках и шее. На столе были бутылки со спиртным, почти 300 тысяч рублей лежали нетронутыми.