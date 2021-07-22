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Жительница Подмосковья нашла в погребе шесть брошенных детей

  /   Обновлено: 22 июля 2021 17:24
Происшествия
Жительница Подмосковья нашла в погребе шесть брошенных детей
ИА Народные новости

Москва, 22 июля. Соцслужбы отправили в приют шесть детей. Несовершеннолетних в своем погребе обнаружила жительница поселок Брикет, сообщает источник ФАН.

Возраст детей составляет 6–16 лет. Владелица погреба утверждает, что их выгнала из дома мать. Женщина совершила такой поступок после того, как ее сожитель обвинил их в воровстве. Они якобы выживали благодаря добродушию соседей.

Как сообщается, женщина не выгоняла детей, но ее неоднократно собирались лишать родительских прав. Семья якобы считается неблагополучной.

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