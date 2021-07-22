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Похожую на Хогвартс школу планируют построить в подмосковной Истре
Общество
Похожую на Хогвартс школу планируют построить в подмосковной Истре
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 22 июля. Школа, построенная в стиле традиционных английских колледжей, появится в коттеджном поселке «Кембридж» в Подмосковье.

Проект учебного заведения согласовала рабочая группа Архитектурной комиссии Московской области. Площадь здания составит около 3,8 тыс. квадратных метров, а общая площадь — 7,8 тыс. квадратных метров, передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Комитета по архитектуре и градостроительству региона.

Образовательное учреждение будет построено в городском округе Истра в соответствии со стилем застройки коттеджного поселка, напоминая традиционные английские школы и университеты. Поэтому внешне школа будет схожа с фантастическим Хогвартсом.

В московском районе Щукино тем временем планируют построить новую школу на месте бывшей промзоны. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 800 мест.

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подмосковье школа строительство
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