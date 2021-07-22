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СК просит суд продлить арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:00
Происшествия
СК просит суд продлить арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
telegram.org  /  Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Anastasia Kamynina

Москва, 22 июля. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал.

Следователи попросили суд оставить Кохал, обвиняемую в убийстве рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), в СИЗО еще на 3 месяца. Таким образом, женщина пробудет под арестом 15 месяцев. Судебное заседание назначено на 27 июля 2021 года.

Психиатрическая экспертиза ранее не выявила отклонений у Марины Кохал, расчленившей рэпера Энди Картрайта. Женщину признали вменяемой.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в петербургской квартире прошлым летом. По подозрению в убийстве задержали его супругу Марину Кохал.

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