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Пенсионерка получила перелом при нападении насильника на детской площадке в Москве
Происшествия
Пенсионерка получила перелом при нападении насильника на детской площадке в Москве
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 22 июля. Месяц назад неизвестный напал на 60-летнюю женщину на детской площадке. Пенсионерка получила закрытый перелом шейки бедра. Задержать злоумышленника удалось только сейчас.

На улице Международной во дворе 39-летний мужчина напал на пенсионерку. Он схватил ее за ногу и притянул к себе, планируя ее изнасиловать. Женщина не удержалась и упала на покрытие, застеленное на детской площадке.

В результате падения она получила закрытый перелом шейки бедра. Пострадавшая дошла до ближайшей скамейки, как злоумышленник снова подошел к ней и начал требовать от пенсионерки интим. Во второй раз мужчина получил жесткий отпор.

Сотрудники полиции задержали преступника. В его отношении было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью и насильственных действий сексуального характера.

Ранее в Москве полицейские смогли предотвратить изнасилование 62-летней женщины и задержать подозреваемого. Злоумышленник оказался уроженцем Киргизии.

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