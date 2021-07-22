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Трех московских полицейских подозревают в посредничестве во взятках

  /   Обновлено: 22 июля 2021 15:49
Происшествия
Трех московских полицейских подозревают в посредничестве во взятках
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 июля. Начальник УТ МВД России по ЦФО назначил проверку трех сотрудников ППСП ЛОП Москва — Окружной ЛУ МВД России. Они подозреваются в коррупционном преступлении.

Предварительно установлено, что трое мужчин работают на станции Москва — Павелецкая. Они подозреваются в причастности к передаче взятки должностному лицу. Деньги предназначались для того, чтобы получить высокую должность в подразделении полиции.

Оперативники проведут проверку и решат вопрос об увольнении этих сотрудников из органов внутренних дел, их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. На время расследования полицейские отстранены от службы.

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москва полиция взятка
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