Трех московских полицейских подозревают в посредничестве во взятках

Москва, 22 июля. Начальник УТ МВД России по ЦФО назначил проверку трех сотрудников ППСП ЛОП Москва — Окружной ЛУ МВД России. Они подозреваются в коррупционном преступлении.

Предварительно установлено, что трое мужчин работают на станции Москва — Павелецкая. Они подозреваются в причастности к передаче взятки должностному лицу. Деньги предназначались для того, чтобы получить высокую должность в подразделении полиции.

Оперативники проведут проверку и решат вопрос об увольнении этих сотрудников из органов внутренних дел, их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. На время расследования полицейские отстранены от службы.