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Синоптик предупредил москвичей о температурных «выбоинах» в ближайшие три дня

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:25
Общество
Синоптик предупредил москвичей о температурных «выбоинах» в ближайшие три дня
pixabay.com

Москва, 22 июля. Жителей Москвы в ближайшие три дня ожидают температурные «выбоины». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, при температурных «выбоинах» столбики термометров опускаются низко, из-за чего воздух может быть прохладнее многолетних значений на 2-3 градуса. Причиной таких погодных условий станет холодный атмосферный фронт, который пройдет в ночь на субботу, передает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пообещал москвичам возвращение 30-градусной жары. Такая погода установится в столице на следующей неделе.

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