Москвичка обжаловала арест по делу о ДТП с тремя сбитыми детьми

Москва, 22 июля. Студентка, сбившая насмерть двоих детей, обжаловала арест. Ранее суд заключил ее под стражу до 16 сентября 2021 года.

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов. В полиции рассказали, что 18-летняя Валерия Б., управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на троих детей, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Изначально обвиняемая была заключена под домашний арест, однако затем следствие направило ходатайство в суд об аресте девушки.

Соседка семьи, потерявшей детей в столичном ДТП, рассказала о состоянии матери и бабушки. В соцсетях женщина объявила сбор денежных средств в помощь семье.