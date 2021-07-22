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Москвичка обжаловала арест по делу о ДТП с тремя сбитыми детьми
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Происшествия
Москвичка обжаловала арест по делу о ДТП с тремя сбитыми детьми
Госавтоинспекция Москвы

Москва, 22 июля. Студентка, сбившая насмерть двоих детей, обжаловала арест. Ранее суд заключил ее под стражу до 16 сентября 2021 года.

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов. В полиции рассказали, что 18-летняя Валерия Б., управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на троих детей, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Изначально обвиняемая была заключена под домашний арест, однако затем следствие направило ходатайство в суд об аресте девушки.

Соседка семьи, потерявшей детей в столичном ДТП, рассказала о состоянии матери и бабушки. В соцсетях женщина объявила сбор денежных средств в помощь семье.

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