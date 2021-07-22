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Три человека находятся в реанимации после падения лифта в Реутове

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:12
Происшествия
Три человека находятся в реанимации после падения лифта в Реутове
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 22 июля. Лифт с пассажирами оборвался на складе в подмосковном Реутове. В результате инцидента пострадали три человека, сейчас они находятся в реанимации.

Авария случилась на Транспортной улице в техническом центре промзоны. Врачи диагностировали у 40-летней женщины перелом позвоночника, нескольких конечностей и черепно-мозговую травму, у двух мужчин в возрасте 59 и 67 лет — переломы позвоночников и конечностей.

Состояние всех троих оценивается как крайне тяжелое, сообщил источник ФАН. Это уже третье падение лифта в московском регионе за текущую неделю.

Незадолго до этого в многоэтажном жилом доме на северо-востоке столицы рухнул лифт, в котором находился рабочий. Мужчина скончался на месте.

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