Три человека находятся в реанимации после падения лифта в Реутове

Москва, 22 июля. Лифт с пассажирами оборвался на складе в подмосковном Реутове. В результате инцидента пострадали три человека, сейчас они находятся в реанимации.

Авария случилась на Транспортной улице в техническом центре промзоны. Врачи диагностировали у 40-летней женщины перелом позвоночника, нескольких конечностей и черепно-мозговую травму, у двух мужчин в возрасте 59 и 67 лет — переломы позвоночников и конечностей.

Состояние всех троих оценивается как крайне тяжелое, сообщил источник ФАН. Это уже третье падение лифта в московском регионе за текущую неделю.

Незадолго до этого в многоэтажном жилом доме на северо-востоке столицы рухнул лифт, в котором находился рабочий. Мужчина скончался на месте.