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Власти Подмосковья начнут реновацию с четырех округов
Общество
Власти Подмосковья начнут реновацию с четырех округов
Невские Новости

Москва, 22 июля. Переселение семей из аварийного жилья начнется в Московской области с четырех округов. Реновацию проведут в Балашихе, Пушкино, Королеве и Раменском.

Соглашение подписали власти региона и Фонд ЖКХ. Согласно документу, из аварийных домов и бараков переселят 2,5 тыс. человек. Основная цель реновации заключается в обеспечении граждан комфортными условиями, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство новых домов является часть программой комплексного развития. Новостройки оборудуют детскими площадками и парковками. В районе домов будут строить школы, сообщает сайт 360tv.ru.

Программа реновации также проходит в Москве. Свыше 600 семей переедут в новые квартиры на западе столицы в конце июля.

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