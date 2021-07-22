Власти Подмосковья начнут реновацию с четырех округов

Москва, 22 июля. Переселение семей из аварийного жилья начнется в Московской области с четырех округов. Реновацию проведут в Балашихе, Пушкино, Королеве и Раменском.

Соглашение подписали власти региона и Фонд ЖКХ. Согласно документу, из аварийных домов и бараков переселят 2,5 тыс. человек. Основная цель реновации заключается в обеспечении граждан комфортными условиями, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство новых домов является часть программой комплексного развития. Новостройки оборудуют детскими площадками и парковками. В районе домов будут строить школы, сообщает сайт 360tv.ru.

Программа реновации также проходит в Москве. Свыше 600 семей переедут в новые квартиры на западе столицы в конце июля.