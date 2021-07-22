Имущество экс-сенатора Арашукова и его отца изъяли по решению суда

Москва, 22 июля. Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Сумма изъятых вещей составила свыше 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Фигуранты за все время купили 75 объектов недвижимости, в том числе 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель, ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 машин и другие предметы роскоши.

В деле Арашуковых фигурирует около 20 человек, их подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей. Рауф Арашуков обвиняется в совершении заказных убийств, участии в преступном сообществе, а также в других преступлениях.