Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 13:25
13:25
Общество
Минпросвещения России планирует начать учебный год в очном формате
13:23
Весь мир
Журналист Григорий Азаренок назвал Тихановскую сумасшедшей и объяснил почему
13:22
Политика
В Кремле отреагировали на обращение Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ
13:21
Происшествия
Telegram оштрафовали на 11 млн рублей за неудаление запрещенного контента
13:21
Происшествия
Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента
13:21
Политика
Песков сообщил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину
13:21
Общество
В Кремле не планируют вводить ответственность за призывы к отказу от вакцинации
13:16
Армия
ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом
13:15
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
13:14
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
Все новости

Имущество экс-сенатора Арашукова и его отца изъяли по решению суда

  /   Обновлено: 22 июля 2021 12:30
Происшествия
Имущество экс-сенатора Арашукова и его отца изъяли по решению суда
Агентство городских новостей Москва  /  Никеричев Андрей

Москва, 22 июля. Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Сумма изъятых вещей составила свыше 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Фигуранты за все время купили 75 объектов недвижимости, в том числе 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель, ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 машин и другие предметы роскоши.

В деле Арашуковых фигурирует около 20 человек, их подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей. Рауф Арашуков обвиняется в совершении заказных убийств, участии в преступном сообществе, а также в других преступлениях.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Имущество экс-сенатора Арашукова и его отца изъяли по решению суда
суд изъятие арашуковы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru