Глава СК по Московской области Стариков пообещал решить проблемы обманутых дольщиков

Москва, 22 июля. На встрече с представителями обманутых дольщиков нескольких ЖК руководитель следкома Подмосковья рассказал, как продвигается решение проблемы.

Глава ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков вместе с подчиненными и при участии ряда чиновников и глав общественных организаций провел прием граждан — представителей инициативных групп участников долевого строительства, чьи объекты стали проблемными.

Речь идет о таких строящихся объектах, как ЖК «Пятиречье», «Пушкарь», «Малая Истра», «Березовая роща» и «Опалиха Парк». В ходе общения Стариков заявил о серьезности сложившейся проблемы, отметив, что беспокойство граждан понятно и оправдано. Он напомнил, что следователи уже проводят проверки по факту возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками местных администраций, а также расследуют уголовные дела, возбужденные против застройщиков. Для решения проблем обманутых дольщиков были сформированы специальные группы как на федеральном, так и на региональном уровне.

По итогам мероприятия был составлен план конкретных совместных действий.

Ранее сообщалось, что власти Республики Марий Эл полностью решили проблему обманутых участников долевого строительства.