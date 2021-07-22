Москвичи смогут пройти ревакцинацию от COVID-19 во всех прививочных пунктах города

Москва, 22 июля. Ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции теперь можно проходить во всех прививочных пунктах Москвы.

На сегодняшний день повторная вакцинация от COVID-19 ведется препаратом «Спутник Лайт» и двухкомпонентным «Спутником V». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, привиться можно в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва» и в центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, ревакцинация проходит в домах престарелых.

Российские медики ранее оценили необходимость сдачи тестов на антитела перед вакцинацией. По их словам, в этом нет никакого смысла.