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Москвичи смогут пройти ревакцинацию от COVID-19 во всех прививочных пунктах города

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:18
Общество
Москвичи смогут пройти ревакцинацию от COVID-19 во всех прививочных пунктах города
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Москва, 22 июля. Ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции теперь можно проходить во всех прививочных пунктах Москвы.

На сегодняшний день повторная вакцинация от COVID-19 ведется препаратом «Спутник Лайт» и двухкомпонентным «Спутником V». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, привиться можно в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва» и в центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, ревакцинация проходит в домах престарелых.

Российские медики ранее оценили необходимость сдачи тестов на антитела перед вакцинацией. По их словам, в этом нет никакого смысла.

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москва коронавирус ревакцинация
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