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Огонь охватил несколько квартир в многоэтажке на западе Москвы
Происшествия
Огонь охватил несколько квартир в многоэтажке на западе Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 июля. Несколько квартир загорелось в многоэтажном доме на западе Москвы. Пожарные приступили к ликвидации огня.

Инцидент произошел на улице Шолохова. Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ.

Недавно произошел пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге. Огонь охватил одну из квартир Красногвардейского района. Возгорание случилось на кухне, а площадь пожара составила один квадратный метр. В тушении пожара приняли участие 15 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

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