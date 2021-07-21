Московские правоохранители спасли 62-летнюю женщину от изнасилования

Москва, 21 июля. Полицейские смогли предотвратить изнасилование 62-летней женщины и задержать подозреваемого.

Происшествие случилось 20 июля в парке в Кузьминках. Преступник напал сзади на москвичку и затащил ее в кусты, где повалил женщину на землю и начал совершать насильственные действия сексуального характера, передает РЕН ТВ.

Женщина начала звать на помощь. Правоохранители услышали крики и пришли на помощь. Они задержали преступника, которым оказался бездомный киргиз.

Недавно троих иностранцев обвинили в групповом изнасиловании девушки под Калининградом. Инцидент произошел в ночь на 15 июля в городе Мамоново.