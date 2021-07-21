Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 20:39
20:39
Общество
Несчастная любовь, месть и хулиганство: громкие преступления в российских школах
20:38
Происшествия
Сергей Фургал может стать фигурантом еще одного уголовного дела
20:38
Спорт
Спортсмены пожаловались на двойные стандарты во время соревнований
20:35
Спорт
Капелло отреагировал на сообщения о желании второй раз возглавить сборную России
20:35
Технологии
Хакеры оформляют кредиты на ваши аккаунты на «Госуслугах»
20:34
Происшествия
Задержанный глава ставропольского ГИБДД рассказал об отношении к дизайну в замке
20:33
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры по «Северному потоку — 2»
20:30
Политика
Внешнеторговая палата ФРГ и России назвала хорошим знаком соглашение по «СП-2»
20:28
Весь мир
Немецкие журналисты поддержали главу ЦАР в борьбе с необоснованным оружейным эмбарго
20:28
Общество
Систему мониторинга такси запустят в Москве с 1 августа
Все новости

Систему мониторинга такси запустят в Москве с 1 августа

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:34
Общество
Систему мониторинга такси запустят в Москве с 1 августа
unsplash.com  /  Barna Bartis

Москва, 21 июля. Мониторинг такси начнут проводить в Москве. Систему запустят с 1 августа этого года, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Мониторинг позволит контролировать график работы таксистов, исправность автомобиля, наличие медицинского осмотра у водителя. Также планируется фиксировать соблюдение правил перевозки пассажиров. Водители и таксопарки будут регистрироваться в системе на бесплатной основе. Персональные данные о пассажирах передаваться в систему не будут.

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции вводят в разных российских регионах для ряда категорий населения. Так, прививку должны будут сделать таксисты в Самарской области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Систему мониторинга такси запустят в Москве с 1 августа
москва такси мониторинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru