Систему мониторинга такси запустят в Москве с 1 августа

Москва, 21 июля. Мониторинг такси начнут проводить в Москве. Систему запустят с 1 августа этого года, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Мониторинг позволит контролировать график работы таксистов, исправность автомобиля, наличие медицинского осмотра у водителя. Также планируется фиксировать соблюдение правил перевозки пассажиров. Водители и таксопарки будут регистрироваться в системе на бесплатной основе. Персональные данные о пассажирах передаваться в систему не будут.

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции вводят в разных российских регионах для ряда категорий населения. Так, прививку должны будут сделать таксисты в Самарской области.