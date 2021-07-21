В Москве спасатели пришли на помощь двум попавшим в беду котам

Москва, 21 июля. Московские спасатели помогли двум попавшим в беду котам. Один из них застрял на дереве, а другой выпал из окна квартиры и оказался на каркасе вывески компании на первом этаже.

Кот по кличке Пушистик взобрался на дерево в районе Измайловского шоссе, однако слезть с него уже не смог. Животное просидело в ловушке почти целый день, когда на помощь ему пришли сотрудники МЧС. Четвероного друга спустили с дерева, а после передали ветеринарам.

Другой кот застрял на каркасе вывески компании на первом этаже дома после падения из окна. Хозяйка не смогла помочь своему питомцу слезть и обратилась за помощью к профессионалам. Специалисты «Спасрезерва», используя лестницу, смогли спасти животное.

В Магнитогорске тем временем вызволили из беды собаку, застрявшую головой в пластиковой банке. Животное мучилось так больше недели, не в силах освободиться, пока ей не помогли местные волонтеры.