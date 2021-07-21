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В Подмосковье заметили кузнечика необычного цвета

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:08
Общество
В Подмосковье заметили кузнечика необычного цвета
Global Look Press  /  Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 21 июля. Кузнечик розового цвета появился в Московской области. Его обнаружили дачники в Балашихе.

Необычные особи представляют вид конек короткокрылый, рассказала энтомолог Татьяна Чабан в беседе с «Подмосковьем сегодня». Именно эти особи могут переносить необычные мутации. Розовый цвет они приобретают при недостатке черного пигмента от рождения, поэтому такую трансформацию можно назвать альбинизмом среди кузнечиков.

Обычно яркие цвета говорят о токсичности, однако обнаруженный кузнечик имеет нежно-розовый цвет. Альбиносов и мутантов исследуют ученые, отметили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Ранее жителей Московской области предупредили о появлении пьяных пчел. Аномальная жара сделала из цветочного нектара подобие бражки, рассказали в Комитете лесного хозяйства Подмосковья.

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кузнечик розовый альбинос
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