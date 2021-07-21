Задержанный начальник отдела экологии подмосковного Солнечногорска помещен в СИЗО

Москва, 21 июля. Начальник отдела экологии подмосковного Солнечногорска Денис Афиногентов заключен под стражу до следующего решения суда по делу, возбужденному против него.

Главу отдела экологии подмосковного Солнечногорска Дениса Афиногентова заключили под стражу по делу о получении взятки в обмен на гарантии решения проблем с министерстом экологии Московской области, прокуратурой и ОМВД, сообщила ФАН официальный представитель СК Светлана Петренко. Такие гарантии, по словам одной из потерпевших, стоили от 200 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось о задержании Дениса Афиногентова. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по факту покровительства «мусорному» бизнесу.