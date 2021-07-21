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Сбившая детей на переходе москвичка захотела посетить храм при СИЗО

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:59
Происшествия
Сбившая детей на переходе москвичка захотела посетить храм при СИЗО
Госавтоинспекция Москвы

Москва, 21 июля. Представитель СПЧ Ева Меркачева рассказала, что сбившая троих детей Валерия Башкирова захотела сходить в храм при СИЗО.

По словам правозащитницы, с девушкой все нормально, но о будущем 18-летняя студентка пока думать не хочет. Ей предложили продолжить обучение в СИЗО, но Башкирова отказалась, заявила член СПЧ и Общественного совета при ФСИН.

«У нее нет жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц. Психолог ее навещала. Она выразила желание сходить в храм», — рассказала Меркачева.

Сбившей детей на пешеходном переходе москвичке предложили вести дневник и таким образом помогать себе в сложившейся ситуации. Девушка согласилась и попросила тетрадь и ручку. Администрация следственного изолятора обещала с этим помочь, добавила правозащитница.

Ранее стало известно, что на месте ДТП в Солнцеве возник стихийный мемориал. Горожане принесли цветы и игрушки туда, где были сбиты три ребенка на пешеходном переходе.

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