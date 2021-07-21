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Синоптик рассказал, какая погода будет держаться в Москве и области до конца июля
Общество
Синоптик рассказал, какая погода будет держаться в Москве и области до конца июля
wikipedia.org  /  A.Savin/CC BY-SA 3.0

Москва, 21 июля. Осадков в Москве и Подмосковье до конца июля почти не ожидается, погода будет сухой и теплой. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дождей в столичном регионе практически не прогнозируется. Осадки возможны только в пятницу, 23 июля. В остальные дни до конца месяца будет сухо, при этом высока опасность возникновения пожаров, рассказал синоптик.

«В четверг и пятницу воздух прогреется до +21…+23 градусов, и это будут самые прохладные дни на этой неделе», — заявил Шувалов в беседе с «Радио 1».

Однако уже в воскресенье начнет становиться теплее, поэтому последняя пятидневка июля выдастся комфортной и не особо жаркой. Температура будет держаться в пределах +24...+29 градусов.

Жителей Сочи тем временем предупредили о сильных дождях, грозах и граде. Такие погодные условия будут наблюдаться в городе в конце недели.

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