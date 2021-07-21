Кире Ярмыш продлили домашний арест до января 2022 года

Москва, 21 июля. Столичный суд продлил меру пресечения пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Девушка будет находиться под домашним арестом до января следующего года.

Всего соратница осужденного блогера проведет под арестом год. О продлении судом меры пресечения в отношении Ярмыш сообщил ее адвокат.

Пресс-секретарь Навального проходит по так называемому санитарному делу. Ей и другим соратникам осужденного блогера вменяется создание угрозы распространения коронавирусной инфекции в Москве.

Ранее Басманный суд продлил меру пресечения еще нескольким фигурантам «санитарного дела». Среди них — участница группы Pussi Riot Мария Алехина.