Участница Pussy Riot Рита Флорес сообщила о своем задержании в Москве

Москва, 21 июля. Участница скандальной группы Pussy Riot Рита Флорес сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали ее без объяснения причин.

Девушка рассказала об этом корреспонденту ФАН. В своем Instagram Флорес уточнила, что стражи порядка остановили ее возле дома, после чего проводили в служебный автомобиль и повезли в отдел МВД по району Котловка. В полиции эту информацию пока не подтвердили.

По данным источника ФАН, Флорес уже доставили в отдел. Других подробностей задержания пока нет.

Другие участники Pussy Riot стремительно покидают Россию. Первой улетела Вероника Никульшина. Накануне стало известно, что ее примеру последовали Анна Кузьминых и Александр Софеев. Собираются ли молодые люди возвращаться, пока неизвестно.