Казанского стрелка перевели в СИЗО «Бутырка» после проведения экспертизы

Москва, 21 июля. Ильназа Галявиева, обвиняемого в вооруженном нападении, после завершения психиатрической экспертизы доставили в СИЗО «Бутырка». Предварительно его признали невменяемым.

Не исключено, что Следственный комитет (СК) может назначить еще одну экспертизу. Ранее в ОНК Москвы заявили, что, согласно результатам, юноша признан невменяемым. Однако в СК эту информацию не подтвердили.

Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей и учителей в казанской гимназии, могут отпустить после лечения в случае признания его невменяемым. Если суд назначит казанскому стрелку принудительное лечение, он сможет оказаться на свободе даже через полгода, объяснил доктор юридических наук Леонид Головко.