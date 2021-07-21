Избиение семилетнего сына Пьехи может обернуться уголовным делом

Москва, 21 июля. Уголовное дело после избиения сына артиста Стаса Пьехи хотят возбудить сегодня. Для этого требуются достаточные доказательства, в настоящее время идет доследственная проверка.

Старший помощник руководителя управления следственного управления СКР по Ленинградской области Мария Добрынина в беседе с корреспондентом ФАН уточнила, что специалистам еще предстоит установить тяжесть причиненного вреда сыну певца. Это станет возможным только после поступления медицинских документов.

«Прокуратура будет определять подследственность. Но пока неизвестно — возбудят уголовное дело или нет», — подытожила собеседница агентства.

Маленького сына Стаса Пьехи госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. На ребенка напала соседка по даче. Помимо сотрясения, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы груди и бедра.