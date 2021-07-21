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Избиение семилетнего сына Пьехи может обернуться уголовным делом

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:21
Происшествия
Избиение семилетнего сына Пьехи может обернуться уголовным делом
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Москва, 21 июля. Уголовное дело после избиения сына артиста Стаса Пьехи хотят возбудить сегодня. Для этого требуются достаточные доказательства, в настоящее время идет доследственная проверка.

Старший помощник руководителя управления следственного управления СКР по Ленинградской области Мария Добрынина в беседе с корреспондентом ФАН уточнила, что специалистам еще предстоит установить тяжесть причиненного вреда сыну певца. Это станет возможным только после поступления медицинских документов.

«Прокуратура будет определять подследственность. Но пока неизвестно — возбудят уголовное дело или нет», — подытожила собеседница агентства.

Маленького сына Стаса Пьехи госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. На ребенка напала соседка по даче. Помимо сотрясения, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы груди и бедра.

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