Задержан начальник отдела экологии подмосковного Солнечногорска Афиногентов

Москва, 21 июля. Правоохранители задержали начальника отдела экологии подмосковного Солнечногорска Дениса Афиногентова. Его подозревают в мошенничестве.

Чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ и общее покровительство мусорному бизнесу. Ранее его поймали с поличным за взятку в размере 200 долларов.

Одна из пострадавших от действий Афиногентова заявила в беседе с корреспондентом ФАН, что он пытался дать деньги за услугу, поставив женщину перед выбором — либо она возьмет их, либо "ее убьют".

Светлана Д., которая опубликовала пост, рассказала, что Афиногентова уже опросили в качестве подозреваемого, сегодня будет приниматься решение об избрании меры пресечения и предъявлено обвинение. Другой информации у нее нет.