Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 14:28
14:28
Политика
Лавров: Россия намерена твердо противостоять давлению со стороны США
14:28
Армия
Британия намерена отказаться от от дефектных американских бронемашин Ajax
14:27
Общество
Вице-президент АТОР предложил сделать ПЦР-тесты в России бесплатными для туристов
14:26
Наука
Десятки неизвестных науке вирусов обнаружены в ледниках на Тибете
14:26
Общество
На восстановление дорог в Крыму после ЧС потребуется более 2 миллиардов рублей
14:25
Спорт
Экс-защитник «Спартака» Рохо доставлен в полицию за участие в драке после матча в Бразилии
14:17
Экономика
Цена за тонну бензина Аи-92 превысила 57 тысяч рублей
14:17
Общество
«Сильная Россия» поддержала возвращение комнат для курения в аэропортах
14:16
Политика
Лукашенко выразил готовность помочь Европе с проблемой нелегальной миграции
14:16
Экономика
Экономисты объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику
Все новости

Задержан начальник отдела экологии подмосковного Солнечногорска Афиногентов

  /   Обновлено: 21 июля 2021 14:17
Происшествия
Задержан начальник отдела экологии подмосковного Солнечногорска Афиногентов
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Москва, 21 июля. Правоохранители задержали начальника отдела экологии подмосковного Солнечногорска Дениса Афиногентова. Его подозревают в мошенничестве.

Чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ и общее покровительство мусорному бизнесу. Ранее его поймали с поличным за взятку в размере 200 долларов.

Одна из пострадавших от действий Афиногентова заявила в беседе с корреспондентом ФАН, что он пытался дать деньги за услугу, поставив женщину перед выбором — либо она возьмет их, либо "ее убьют".

Светлана Д., которая опубликовала пост, рассказала, что Афиногентова уже опросили в качестве подозреваемого, сегодня будет приниматься решение об избрании меры пресечения и предъявлено обвинение. Другой информации у нее нет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Задержан начальник отдела экологии подмосковного Солнечногорска Афиногентов
полиция задержание афиногентов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru