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Полицейские проверят разъезжавшего на самокате с ребенком москвича

  /   Обновлено: 21 июля 2021 13:59
Происшествия
Полицейские проверят разъезжавшего на самокате с ребенком москвича
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 21 июля. Правоохранители по поручению прокуратуры инициировали проверку из-за видео, на котором мужчина с ребенком ехал на электросамокате с высокой скоростью.

Горе-отца заметили на Волжском бульваре и улице Юных Ленинцев. Момент, как он едет с несовершеннолетним на самокате, попал на городские камеры видеонаблюдения. Полицейские устанавливают личность мужчины.

Ход проверки контролируется прокуратурой Юго-Восточного административного округа, при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Правнук поэта Тютчева погиб после столкновения с самокатчиком в Москве. Трагедия произошла 14 июля на Воробьевых горах, когда двухколесные транспортные средства двигались навстречу друг другу, сообщало Deita.

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прокуратура проверка самокат
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