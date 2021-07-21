Розыгрыш машин среди привившихся первым компонентом вакцины возобновили в Москве

Москва, 21 июля. Розыгрыш автомобилей возобновили в Москве среди граждан, привившихся первым компонентом вакцины против коронавируса.

Победителей выберут среди тех, кто сделал первый укол с 12 по 18 июля. Об этом рассказали в торгово-промышленной палате Москвы.

Прямая трансляция состоится в эфире телеканала «Москва 24». Кроме того, имена обладателей автомобилей опубликуют на официальном портале mos.ru.

Как стало известно ранее, среди привитых жителей Подмосковья 1 августа разыграют квартиру. Жилье с чистовой отделкой и сантехникой располагается на 24-м этаже.