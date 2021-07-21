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Детеныш редкого кенгуру из Красной книги появился на свет в Московском зоопарке

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:39
Общество
Детеныш редкого кенгуру из Красной книги появился на свет в Московском зоопарке
mos.ru  /  Пресс-служба Московского зоопарка

Москва, 21 июля. Московский зоопарк пополнился новым детенышем редкого вида кенгуру — щетинохвостым бетонгом. Малыш активно начал изучать окружающий его мир.

Карманных кенгурят еще называют войли или короткомордые кенгуру. Они занесены в международную Красную книгу и с каждым годом их популяция значительно снижается. Увидеть уникальных животных можно в павильоне «Ночной мир».

Выяснилось, что детеныш родился весной этого года, но первые три месяца своей жизни он провел в сумке у матери. Только сейчас кенгуренок стал самостоятельно изучать окружающий его мир и приспосабливаться ко взрослой пище, пишет РИАМО.

Работники зоопарка кормят его грибами, зернами, саранчой, зелеными листьями и травой. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в семействе карманных кенгуру могут родиться еще два детеныша.

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