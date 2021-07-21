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Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
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Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
cherra.ru  /  Пресс-служба администрации Череповца

Москва, 21 июля. Кулинары устроили драку на кухне. Инцидент произошел в одном из ресторанов в Хамовниках. По предварительной версии, причиной конфликта стало рабочее расписание.

Происходящее сняли камеры видеонаблюдения, установленные на кухне. На кадрах видно, что мужчины о чем-то спорят, потом один из них достает нож и начинает им размахивать. Коллеги пытались его остановить, заломив руки. Холодное оружие удалось выбить. Другой повар несколько раз ударил мужчину по голове и телу. В результате у пострадавшего шла кровь по лицу.

Полицейские организовали проверку по факту потасовки. Они устанавливают все детали и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о наказании дебоширов.

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