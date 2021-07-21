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Кинологи не нашли следов взрывчатки в московских судах
Происшествия
Кинологи не нашли следов взрывчатки в московских судах
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 21 июля. Специалисты продолжают проверять информацию о «минировании» столичных судов. Восемь из них уже осмотрели кинологи, следов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Московский городской суд уже работает в штатном режиме. В семи судах все еще находятся кинологи, сообщил ФАН начальник отдела по связям со средствами массовой информации и общественностью Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в десять московских судов сегодня утром. Позднее аналогичные послания получили еще пять. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали, по адресам работают спецслужбы.

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