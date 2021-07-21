Следователи просят оставить Пивоварова под арестом до конца октября

Москва, 21 июля. Суд рассмотрит ходатайство СК о продлении меры пресечения Андрею Пивоварову. Заседание состоится сегодня.

Следователи ходатайствуют о продлении срока содержания под стражей до 29 октября 2021 года в отношении экс-главы организации «Открытая Россия»1 (признана в России нежелательной и прекратила работу), сообщает источник ФАН.

Ранее Андрея Пивоварова оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Пивоваров был привлечен к административной ответственности из-за того, что не внес организацию «Открытый Петербург» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в реестр иностранных агентов.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ