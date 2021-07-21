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Партия «ЭпиВакКороны» поступила в Москву для прививающихся вторым компонентом

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:17
Общество
Партия «ЭпиВакКороны» поступила в Москву для прививающихся вторым компонентом
Невские Новости

Москва, 21 июля. Партия препарата от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» поступила в Москву только для вакцинации вторым компонентом.

Прививку вакциной не смогут сделать люди, которым нужен первый компонент препарата. Дозы вакцины поступили для прививающихся вторым компонентом. Препарат разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Дополнительные объемы «ЭпиВакКороны» привезли в российские регионы. Всего поступило 720 тыс. доз вакцины. В Москву доставили свыше 40,4 дозы «ЭпиВакКороны». В гражданский оборот ввели 3,1 млн доз препарата.

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вакцинация коронавирус эпиваккорона
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