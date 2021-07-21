Партия «ЭпиВакКороны» поступила в Москву для прививающихся вторым компонентом

Москва, 21 июля. Партия препарата от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» поступила в Москву только для вакцинации вторым компонентом.

Прививку вакциной не смогут сделать люди, которым нужен первый компонент препарата. Дозы вакцины поступили для прививающихся вторым компонентом. Препарат разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Дополнительные объемы «ЭпиВакКороны» привезли в российские регионы. Всего поступило 720 тыс. доз вакцины. В Москву доставили свыше 40,4 дозы «ЭпиВакКороны». В гражданский оборот ввели 3,1 млн доз препарата.