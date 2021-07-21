Переменная облачность и 26 градусов тепла ожидаются в Москве 21 июля

Москва, 21 июля. Дневная температура воздуха в Москве прогреется до 24–26 градусов тепла. Прогноз погоды на 21 июля представлен на сайте Гидрометцентра России.

Ночью в столице похолодает до 12 градусов выше нуля. Погода ожидается облачной, преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью до десяти метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В Московской области днем ожидается до 27 градусов тепла, ночью температура опустится до девяти градусов. До полуночи четверга в регионе действует желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее назвал сроки возможного возвращения жары в столичный регион. По словам синоптика, потепление может ждать Москву на следующей недели, однако жары до 30 градусов ждать не стоит.