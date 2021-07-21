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Переменная облачность и 26 градусов тепла ожидаются в Москве 21 июля
Общество
Переменная облачность и 26 градусов тепла ожидаются в Москве 21 июля
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Москва, 21 июля. Дневная температура воздуха в Москве прогреется до 24–26 градусов тепла. Прогноз погоды на 21 июля представлен на сайте Гидрометцентра России.

Ночью в столице похолодает до 12 градусов выше нуля. Погода ожидается облачной, преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью до десяти метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В Московской области днем ожидается до 27 градусов тепла, ночью температура опустится до девяти градусов. До полуночи четверга в регионе действует желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее назвал сроки возможного возвращения жары в столичный регион. По словам синоптика, потепление может ждать Москву на следующей недели, однако жары до 30 градусов ждать не стоит.

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погода москва гидрометцентр
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