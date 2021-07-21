Число обращений по согласованию перепланировки квартир увеличилось в Москве

Москва, 21 июля. Жители Москвы начали чаще обращаться с заявлениями на согласование перепланировки в своих квартирах. Число таких обращений увеличилось с начала года.

Мосжилинспекция в первой половине 2020 года получила 6,85 тысячи заявок. За первые шесть месяцев текущего года количество таких обращений возросло до 16 тысяч, пояснил глава организации Олег Кичиков в беседе с РИА Недвижимость.

«Сейчас еженедельно в Мосжилинспекцию поступает более 600 заявок на получение услуги», — отметил он.

В последнее время процедура согласования перепланировки стала намного проще, чем раньше. Теперь гражданину достаточно обратиться в надзорный орган дистанционно, загрузив нужные документы на портале мэра и столичного правительства и указав адрес помещения.

Сейчас в России наблюдается повышенный спрос на однокомнатные квартиры и студии. Средней ценник последней на первичном рынке столицы в бюджетном и комфортном сегменте достиг 7,11 млн рублей.