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Двое рабочих на московской стройке погибли после падения с девятого этажа
Происшествия
Двое рабочих на московской стройке погибли после падения с девятого этажа
e-dag.ru  /  Правительство Республики Дагестан

Москва, 21 июля. Столичная прокуратура начала проверку после падения рабочих на московской стройке с девятого этажа. Мужчины 1988 и 1981 годов рождения умерли на месте от полученных травм.

Сейчас службы выясняют детали произошедшего. Уже известно, что падение случилось на востоке Москвы в Измайловском проезде. Кроме этого, правоохранители проведут оценку соблюдения на стройке требований об охране труда при проведении работ, установленных законодательством России, передает РИА Новости.

Ранее пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Приморье. По имеющимся данным, в момент падения родители находились в соседних комнатах квартиры.

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