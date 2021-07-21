Мужчина и женщина погибли под колесами грузовика в Новой Москве

Москва, 21 июля. Фура насмерть сбила мужчину и женщину, которые двигались по проезжей части. Смертельная авария произошла на 73-м километре Варшавского шоссе.

Предварительно установлено, что в момент ДТП погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Столкновение пешеходов с грузовиком произошло в Новой Москве, недалеко от деревни Кресты.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одно ДТП с летальным исходом ранее произошло в подмосковной Коломне. Автобус с рабочими столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибла женщина.