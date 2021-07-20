Годовалая девочка из Подмосковья обнаружена с резаной раной живота

Москва, 20 июля. Ребенка с ножевым ранением экстренно транспортировали на вертолете в больницу в Люберцах.

ЧП случилось в подмосковном Егорьевске. Ночью прохожие услышали крики сестры пострадавшей и вызвали полицию. У ребенка оказался вспорот живот.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у нее сквозное положение стенки желудка с выходом наружу петель кишечника, области спины и правого бедра. Было принято решение об экстренной госпитализации ребенка в Люберцы. Для этого был использован вертолет.

Согласно предварительным данным, родителей момент происшествия не было дома, по словам трехлетней сестры, в квартиру заходила неизвестная женщина.

Подробные обстоятельства трагедии уточняются. Полиция проводит проверку.

Бригада скорой доставила с проспекта Солидарности иностранца с ножевыми ранениями. Пострадавшим оказался гражданин Шри-Ланки.