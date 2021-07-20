Врач объяснил, какую опасность жара представляет для сердечников

Москва, 20 июля. Жаркая погода может негативно сказываться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил врач-кардиолог Филипп Копылов.

Людям, имеющим заболевания сердца, необходимо очень аккуратно относиться к себе, особенно в аномальную жару. Помимо опасности обезвоживания, существует перегрев, который может поднять артериальное давление.

«Потому что у людей с сердечно-сосудистой недостаточностью теплообмен происходит хуже, чем у здоровых людей, и им перегреться гораздо легче, чем здоровому человеку», — заявил директор Института персонализированной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов.

Стоит отметить, что жара может быть смертельно опасно не только сердечникам, но всем пациентам с тяжелыми заболеваниями. Нахождение на жаре грозит даже летальным исходом, передает «Радио 1».

Российские кардиологи фиксируют рост жалоб пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Основной причиной является охватившая большую часть страны жара.