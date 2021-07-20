Депутат Баранов предложил способ предотвратить проблемы с мигрантами в России

Москва, 20 июля. Основные способы уменьшить количество правонарушений, которые совершают мигранты в России, перечислил депутат мособлдумы Александр Баранов.

Властям России необходимо активнее разъяснять мигрантам нормы поведения в стране. Кроме того, следует жестоко наказывать за нарушение законов. Именно так можно снизить количество массовых драк между трудовыми мигрантами, добавил Баранов.

«Надо интенсивнее проводить разъяснительную работу и жестче привлекать к ответственности тех, кто нарушает законы. Никаких других способов предотвратить такие столкновения нет», — отметил он в эфире «Радио 1».

Баранов предложил условно поделить мигрантов на две категории. К первой следует отнести тех, кто преследует цель остаться жить в России. Таких людей, по мнению депутата, нужно поддерживать. К другой категории можно причислить тех, кто просто приехал зарабатывать деньги. В их случае, по мнению Баранова, нужно как можно строже следить за соблюдением законов.

Недавно стало известно, что мигранты с оружием и бутылками устроили массовую драку в Подмосковье. По предварительной информации, участвовавшие в конфликте возле торгового центра рабочие были вооружены палками и бутылками. Очевидцы слышали звуки стрельбы.