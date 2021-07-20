Москвичка случайно убила подругу во время купания в реке

Москва, 20 июля. Девушка погибла в результате несчастного случая на водоеме в Подмосковье. Фигурантом уголовного дела стала подруга погибшей.

Трагедия произошла в Солнечногорске. Во время купания в Истринском водохранилище 19-летняя девушка столкнула 18-летнюю подругу с пирса. Во время падения последняя ударилась головой о волнорез и потеряла сознание.

Позже врачи констатировали смерть потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смертельных травм по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).Следователь осмотрел место происшествия и допросил очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подобная трагедия произошла ране в Перми. Школьница утонула во время купания у КамГЭС.