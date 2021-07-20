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Московский суд смягчил срок мужчине за распыление газового баллончика в лицо росгвардейца

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:06
Происшествия
Московский суд смягчил срок мужчине за распыление газового баллончика в лицо росгвардейца

Москва, 20 июля. В Московском городском суде состоялось заседание по обжалованию приговора, вынесенного мужчине за то, что он распылил содержимое газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии.

Подсудимому было назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты подала несколько апелляций на обжалование решения. Суд удовлетворил иск и «скостил» срок до трех лет колонии. Приговор вступил в законную силу.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела за активное участие в несогласованных митингах. Находясь на Комсомольской площади, осужденный умышленно распылил содержимое газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии, чем причинил ему физическую боль и телесные повреждения в виде химического ожога глаз, квалифицирующегося как легкий вред здоровью.

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о смерти 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере.

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