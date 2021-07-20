Еще двое участников Pussy Riot покинули Россию

Москва, 20 июля. Участники группы Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев покинули Россию сразу после освобождения от административного ареста.

Адвокат Дмитрий Захватов отметил, что срочный отъезд связан с постоянными арестами и слежкой. По его словам, «побег» Вероники Никульшиной связан с «репрессиями», которым якобы она была подвергнута. Юрист сказал, что не знает о возвращении участниц Pussy Riot в Россию.

Силовики несколько раз задерживали участников панк-рок-группы за административные правонарушения. При этом девушки утверждали, что невиновны, а задержания связаны с их принадлежностью к Pussy Riot.

Дорогомиловский суд арестовал Никульшину на 15 суток в начале июля. Оказавшись на свободе, она сразу же улетела из страны.