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Еще двое участников Pussy Riot покинули Россию

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:56
Происшествия
Еще двое участников Pussy Riot покинули Россию
wikipedia.org  /  Игорь Мухин / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 июля. Участники группы Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев покинули Россию сразу после освобождения от административного ареста.

Адвокат Дмитрий Захватов отметил, что срочный отъезд связан с постоянными арестами и слежкой. По его словам, «побег» Вероники Никульшиной связан с «репрессиями», которым якобы она была подвергнута. Юрист сказал, что не знает о возвращении участниц Pussy Riot в Россию.

Силовики несколько раз задерживали участников панк-рок-группы за административные правонарушения. При этом девушки утверждали, что невиновны, а задержания связаны с их принадлежностью к Pussy Riot.

Дорогомиловский суд арестовал Никульшину на 15 суток в начале июля. Оказавшись на свободе, она сразу же улетела из страны.

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