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Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:56
Общество
Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 20 июля. Строители завершили реконструкцию почти 20 развязок на главной кольцевой дороге Москвы, заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

За последние 10 лет в столице России провели реконструкцию 18 развязок на главной кольцевой дороге. При этом еще 4 в данный момент по-прежнему находятся в работе, добавил он.

«В работе сейчас находятся еще четыре — с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля», — отметил Загрутдинов.

Власти Москвы намерены продлить Бирюлевскую линию столичного метрополитена до центра Москвы. После объединения с Рублево-Архангельской она возьмет свое начало от Московского центрального кольца (МЦК) и далее выйдет за МКАД в северо-западном и южном направлениях соответственно.

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мкад дорога шоссе Загрутдинов
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