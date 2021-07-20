Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет

Москва, 20 июля. Строители завершили реконструкцию почти 20 развязок на главной кольцевой дороге Москвы, заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

За последние 10 лет в столице России провели реконструкцию 18 развязок на главной кольцевой дороге. При этом еще 4 в данный момент по-прежнему находятся в работе, добавил он.

«В работе сейчас находятся еще четыре — с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля», — отметил Загрутдинов.

Власти Москвы намерены продлить Бирюлевскую линию столичного метрополитена до центра Москвы. После объединения с Рублево-Архангельской она возьмет свое начало от Московского центрального кольца (МЦК) и далее выйдет за МКАД в северо-западном и южном направлениях соответственно.