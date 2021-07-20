Более четырех миллионов москвичей привились от коронавируса

Москва, 20 июля. Прививку от коронавируса сделали более четырех миллионов жителей столицы России, сообщили в пресс-службе правительства города.

Вакцинация от коронавируса набирает обороты в Москве. Более 2,2 млн жителей города уже завершили процедуру, еще порядка 1,8 млн москвичей поставили первую прививку от COVID-19. Заболеваемость коронавирусом устойчиво снижается в столице последние несколько дней, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из крупнейших пунктов вакцинации открылся на территории столичных «Лужников» в июле. Порядка 15 тыс. человек могут ежедневно делать прививки от COVID-19 в стенах этого медучреждения, обратил внимание градоначальник.