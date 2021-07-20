Мигранты с оружием и бутылками устроили массовую драку в Подмосковье

Москва, 20 июля. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах драки, которую устроили почти два десятка мигрантов. Разборка произошла в подмосковном городе Апрелевке.

По предварительной информации, участвовавшие в конфликте возле торгового центра рабочие были вооружены палками и бутылками. Очевидцы слышали звуки стрельбы.

Возле станции метро «Кузьминки» несколько сотен мигрантов затеяли драку. Силовики задержали более 100 участников, свыше 40 человек получили 15 суток ареста, сообщал сайт 360tv.ru.