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Мигранты с оружием и бутылками устроили массовую драку в Подмосковье

  /   Обновлено: 20 июля 2021 12:20
Происшествия
Мигранты с оружием и бутылками устроили массовую драку в Подмосковье
pixabay.com  /  Pavlofox

Москва, 20 июля. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах драки, которую устроили почти два десятка мигрантов. Разборка произошла в подмосковном городе Апрелевке.

По предварительной информации, участвовавшие в конфликте возле торгового центра рабочие были вооружены палками и бутылками. Очевидцы слышали звуки стрельбы.

Возле станции метро «Кузьминки» несколько сотен мигрантов затеяли драку. Силовики задержали более 100 участников, свыше 40 человек получили 15 суток ареста, сообщал сайт 360tv.ru.

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